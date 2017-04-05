الخوذ والدروع الواقية...لماذا لم يلبسها شهداء وجرحى قوى الامن؟

ليس المعاون شادي الحاج الذي سقط في مداهمة الرويسات، الشهيد الأول في قوى الأمن الداخلي، فقط لأنه لم يكن يرتدي درعاً واقياً من رصاص العصابات.
قبله وفي العام 2015 إستشهد الرقيب أول إدمون سمعان خلال مداهمة لتجار مخدرات في بلدة المحمودية البقاعية.
وقبله أيضاً استشهد الملازم أول في الجيش نديم سمعان خلال احداث بحنين بعدما اخترقت رصاصة خوزتة غير المطابقة للمواصفات.
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