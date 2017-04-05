روجيه نسناس...رئيسا بالاجماع

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انتخب روجيه نسناس بالإجماع رئيسا لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، في الاجتماع الذي عقدته في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ووزير القوى العاملة في الجمهورية المصرية محمد سعفان والرؤساء والامناء العامين للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية في كل من الجزائر والمغرب والاردن وفلسطين وموريتانيا والسودان واليمن.وقد القى نسناس كلمة شكر فيها المجتمعين على انتخابه رئيساً للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية معلنا انه سيعمل "على ترسيخ الحوار الاجتماعي العربي والعلاقات مع المجتمعات العربية".وأضاف: "ليس امامنا الا التضامن في هذه الظروف الصعبة والدقيقة ولمواجهة التحديات كي نرفع راية التنمية في دولنا العربية".