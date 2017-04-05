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05 نيسان 2017
05/04/2017 15:00:18
فوز الهومنتمن على الحكمة بنتيجة 68-67 في إطار دور المجموعات من XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
فوز الهومنتمن على الحكمة بنتيجة 68-67 في إطار دور المجموعات من XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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