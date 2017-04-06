أسرار الصحف في 6 -4-2017

النهار

مبادرة جنبلاطية...

علم أن اتصالات تجري تحضيراً لمبادرة جنبلاطية تجاه البلدات المسيحية في الجبل التي وقعت فيها أحداث مأساوية اثر اغتيال كمال جنبلاط.

انتظار مودعين...

ينتظر كثير من كبار المودعين ما سيكون عليه الوضع في حاكمية مصرف لبنان قبل اتخاذ قرارات مالية مطلع الصيف.

حلفاء النظام...

تهافت عدد من حلفاء النظام السوري على إدانة تفجير مدينة بطرسبرج الروسية ثم لاذوا الصمت في اليوم التالي حيال مجزرة خان شيخون في إدلب.

رسائل شيعية...

يتردّد أن وراء العرض العسكري في الضاحية رسائل الى الداخل الشيعي أكثر منها الى العهد والحكومة.

المستقبل

يقال

إنّ تحقيقات الأجهزة المعنية أظهرت أن ثمانين سيارة رباعية الدفع تمّت سرقتها في لبنان خلال الشهور الثلاثة الماضية بغرض تهريبها إلى ســــوريا و"تشريعها" ومن ثم بيعها.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن زيارة مسؤول كبير إلى دولة إقليمية لا يمكن أن نُعطيها أكثر من حجمها وهي في إطار النهج المستمر الذي تتبعه هذه الدولة منذ عقود تجاه لبنان.

قال قطب نيابي إنه يُعلِّق أملاً كبيراً على موقف مرجع كبير في حل العقد أمام مسألة شديدة الحساسيّة.

طلب رئيس كتلة نيابية من أعضاء كتلته إعداد كلمة موثقة بالوقائع والأرقام لطرحها في جلسة المناقشة العامة... مؤكداً أنه آن الأوان لكي نضع كل النقاط على الحروف فزمن المسايرة قد انتهى.