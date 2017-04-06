لوبن وماكرون سيتصدران الدورة الاولى بنسبة اصوات متساوية

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اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه مساء الاربعاء ان الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية سيفوز بها الوسطي ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبن بنسبة اصوات متساوية (23,5%) يليهما في المركز الثالث اليميني فرنسوا فيون (19%) ثم اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون (17%).وبحسب الاستطلاع الذي اجراه معهد ايلاب فان ماكرون خسر في اسبوع 2% من نوايا التصويت في حين خسرت لوبن نصف نقطة مئوية، بينما ربح فيون بالمقابل نقطة مئوية واحدة وميلانشون نقطتين، ليكمل بذلك مرشح اليسار الراديكالي صعوده القوي (ربح 7 نقاط في شهرين).واجري الاستطلاع لحساب صحيفة "لكسبرس" وقناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية غداة مناظرة تلفزيونية جمعت مرشحي الرئاسة ال11 وذلك قبل 18 يوما من موعد الانتخابات.وتعني هذه النتائج ان ميلانشون اصبح قاب قوسين او ادنى من اللحاق بركب فيون وانه وسّع كذلك الفارق بينه وبين الاشتراكي بنوا آمون، الذي حل في الاستطلاع خامسا مع 9% فقط من نوايا التصويت بتراجع قدره نقطة مئوية خلال اسبوع.