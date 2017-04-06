مجلس الامن يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن هجوم خان شيخون

فتح تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع يخان شيخون

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LBCI News Lebanon

أرجأ مجلس الامن الدولي في ختام جلسة طارئة عقدها الاربعاء للبحث في هجوم يرجح انه كيميائي استهدف الثلاثاء بلدة خان شيخون السورية، التصويت على مشروع قرار غربي يدين الهجوم ويطالب النظام السوري المتهم بشنه بالتعاون مع التحقيق. وبحسب دبلوماسيين فان التصويت على مشروع القرار الذي قدمته واشنطن ولندن وباريس قد يتم اعتبارا من الخميس. الإعلان

لكن دبلوماسيين آخرين افادوا مساء الاربعاء ان روسيا قدمت مشروع قرار بديلا لا يتضمن دعوة للنظام السوري تحديدا للتعاون مع التحقيق. فرنسا: الأولوية ما زالت قرارا دوليا بشأن سوريا ومحادثات سلام

تزامنا، أعلن وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو إن باريس لا تزال تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لافتا الى أن المفاوضات الدبلوماسية لها الأولوية على أي عمل عسكري.

وقال :"سيأتي يوم يحكم فيه القضاء الدولي على (الرئيس السوري) بشار الأسد الذي يرتكب مجزرة بحق شعبه".

وزير تركي: الطب الشرعي يظهر استخدام أسلحة كيميائية في هجوم إدلب

من جهته، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداج للصحفيين إن نتائج الطب الشرعي أظهرت استخدام أسلحة كيميائية في هجوم أودى بحياة 70 شخصا على الأقل بمحافظة إدلب السورية.





