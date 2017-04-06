ترامب :واشنطن ستعزز قدراتها العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية

اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اميركا, ترامب,اليابان,اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني

LBCI News Lebanon





وذكرت الرئاسة الاميركية في بيان ان الرئيس شدد على ان الولايات المتحدة تقف الى جانب اليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة التهديد الخطير الذي ما زالت تشكله كوريا الشمالية.

الإعلان



واتت المكالمة الهاتفية بين ترامب وآبي غداة اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا وعشية استقبال الرئيس الاميركي نظيره الصيني شي جينبينغ في محادثات يتوقع ان يكون احد ابرز محاورها الملف الكوري الشمالي. أبلغ الرئيس الاميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مكالمة هاتفية الاربعاء ان الولايات المتحدة ستعزز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها في مواجهة "التهديد الخطير" الذي تشكله كوريا الشمالية.وذكرت الرئاسة الاميركية في بيان ان الرئيس شدد على ان الولايات المتحدة تقف الى جانب اليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة التهديد الخطير الذي ما زالت تشكله كوريا الشمالية.واتت المكالمة الهاتفية بين ترامب وآبي غداة اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا وعشية استقبال الرئيس الاميركي نظيره الصيني شي جينبينغ في محادثات يتوقع ان يكون احد ابرز محاورها الملف الكوري الشمالي.



في وقت، أعلن قائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي الأميرال سكوت سويفت إن الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية ضد كوريا الشمالية لم تحقق النتائج التي كان يتوقعها الناس.

مستشار الأمن القومي الأميركي يؤكد نشر منظومة صواريخ دفاعية

الى ذلك، أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي أكد في اتصال هاتفي على المضي قدما في نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية المتطورة المعروفة باسم (ثاد) كما هو مقرر لها.

سيول تختبر صاروخا يمكن ان يبلغ ابعد النقاط في اراضي كوريا الشمالية