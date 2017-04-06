افغان يدعون المحكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في جرائم حرب

جرائم حرب مفترضة وقعت في افغانستان

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LBCI News Lebanon

دعت منظمات افغانية للدفاع عن حقوق الانسان المحكمة الجنائية الدولية الى تسريع الدراسة الاولية لجرائم حرب مفترضة وقعت في افغانستان منذ 2003.



وقالت غيسو جهانجيري نائبة رئيس الاتحاد الدولية لحقوق الانسان قبل لقاء مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا "بقدومنا الى لاهاي، نأمل ان ننقل رسالة قوية الى المحكمة".

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واوضحت جهانجيري ان المجموعة التي تضم نحو عشرين ناشطا افغانيا ودوليا ستعرض على بنسودا خلال اللقاء "مقترحات جماعية وفردية".



ويفترض ان تحدد هيئات الاتهام ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية التحقيق في جرائم ارتكبت على الارض الافغانية منذ 2003 من قبل متمردي طالبان والقوات الحكومية الافغانية والقوات المسلحة الاجنبية بما فيها الجيش الاميركي.