قوات شرق ليبيا تستهدف قاعدة جوية في منطقة صحراوية

أعلنت قوات شرق ليبيا انها نفذت ضربات جوية وشنت هجوما بريا على قاعدة تمنهنت الجوية يسيطر عليها منافسون من مدينة مصراتة بغرب البلاد، مما دفع الحكومة في طرابلس للتعهد بالرد.

وحقق الجيش الوطني الليبي ومقره شرق ليبيا مكاسب في الشهور الأخيرة وكان قد تعهد بملاحقة خصومه في منطقة الصحراء إلى الشمال والشرق من سبها بعد أن فقد السيطرة على مرفأين نفطيين رئيسيين الشهر الماضي ثم استعادهما بعد ذلك.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري ان "القيادة العامة أعلنت اليوم انطلاق العمليات العسكرية البرية الفعلية لتحرير قاعدة تمنهنت بمنطقة سبها بمشاركة القوات الجوية."

ونددت قيادة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بالهجوم وقالت إنها أمرت قواتها للمساعدة في صده.