الأسد : الأمل اليوم أكبر من الأمل في السنوات الماضية

الاسد يتحدث الى "فيسرنجي لست" الكرواتية

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LBCI News Lebanon

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه يمكن تحويل الأمل بإنهاء الحرب على سوريا إلى واقع من خلال محورين عمليين الأول هو مكافحة الإرهاب والثاني بإجراء المصالحات مع كل من يريد إلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن وقال في مقابلة مع صحيفة "فيسرنجي لست” الكرواتية :" إن هذين المحورين يشهدان تقدماً.. سواء محاربة الإرهاب أو محور المصالحات لذلك أقول بأن الأمل اليوم أكبر من الأمل في السنوات الماضية".

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وأشار الرئيس الأسد إلى أن غالبية السوريين لا يقبلون موضوع الفيدرالية" لأنها مقدمة للتقسيم ولا يوجد مبرر بوجود الفيدرالية وهو موضوع مفتعل الهدف منه الوصول لحالة مشابهة لحالة العراق".

وشدد الأسد على أن كل تدخل لأي جندي ولو كان فرداً من دون إذن الحكومة السورية هو غزو بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، لافتا الى أن أي تدخل في الجو أو بغيره هو أيضا تدخل غير قانوني واعتداء على سوريا.