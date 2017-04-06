طقس متقلب في الأيام المقبلة

يتحول الطقس المستقر الربيعي اليوم الى متقلب في الأيام المقبلة خاصة غدا الجمعة والأحد المقبل.
الخميس ٦ نيسان:
يتحول الطقس الى معتدل مجددا قليل السحب مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة.
الجمعة ٧ نيسان:
طقس متقلب قليلاً مع احتمال تساقط رذاذ او مطر خفيف خاصةً على الجبال مع انخفاض درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٣ و٢١ درجة.
السبت ٨ نيسان:
طقس متقلب قليلاً وغائم جزئيا. وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٣ و٢١ درجة.
الأحد ٩ نيسان:
متقلب قليلاً مع احتمال تساقط مطر خفيف ومتفرق نهارا واستقرار درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة وتكون مائلة البرودة على الجبال.
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