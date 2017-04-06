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06 نيسان 2017
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الحريري في مؤتمر طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد قي لبنان: العلاقات بين لبنان والصين قديمة وقد تطورت مع نمو النقل والاتصالات ولبنان شكل نقطة تلاق بين الغرب والشرق

الحريري في مؤتمر طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد قي لبنان: العلاقات بين لبنان والصين قديمة وقد تطورت مع نمو النقل والاتصالات ولبنان شكل نقطة تلاق بين الغرب والشرق Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحرير,طريق,مؤتمر,الحريري,
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الحريري في مؤتمر طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد قي لبنان: العلاقات بين لبنان والصين قديمة وقد تطورت مع نمو النقل والاتصالات ولبنان شكل نقطة تلاق بين الغرب والشرق
 
 
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