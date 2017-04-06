الحريري: نشكر المجتمع الدولي على ما قدمه من مساعدة

مؤتمر "طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد في لبنان"

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن العلاقات بين لبنان والصين قديمة وقد تطورت مع نمو النقل والاتصالات، لافتا الى أن لبنان شكل نقطة تلاق بين الغرب والشرق.

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واشار، في مؤتمر "طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد في لبنان"، الى أن حكومته اعتمدت مقاربة جديدة للتعامل مع تحدي استضافة أكثر من 1,5 مليون نازح سوري ، شاكرا المجتمع الدولي على ما قدمه من مساعدة وآملا في أن تستمر.ولفت الى ان خيارهم هو سلوك طريق الأمل، وتحقيق الاستقرار والتنمية، قائلا:"هذا هو الاتجاه الوحيد الذي يقودنا جميعا إليه "طريق الحرير".واعتبر الحريري أن الاستثمار في لبنان اليوم يعني الاستعداد لإعادة الاعمار في سوريا.