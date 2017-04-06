كنعان للـ LBCI: طرح أي ملف اليوم من باب الهجوم على الحكومة والعهد لا ينفع

كنعان: لضرورة عدم استغلال الملفات الكبيرة ببازار الانتخابات

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LBCI News Lebanon

اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن طرح أي ملف اليوم في جلسة مجلس النواب من باب الهجوم على الحكومة او العهد لا ينفع، وطالب انجاز قانون للانتخابات تصحيح التمثيل المسيحي .

وشدد كنعان في حديث للـLBCI على ضرورة عدم استغلال الملفات الكبيرة ببازار الانتخابات وتحديد الهدف من وراء قانون الانتخاب، مؤكداً أن لا تمديد للمجلس.

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