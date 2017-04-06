كنعان للـ LBCI: طرح أي ملف اليوم من باب الهجوم على الحكومة والعهد لا ينفع

اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن طرح أي ملف اليوم في جلسة مجلس النواب من باب الهجوم على الحكومة او العهد لا ينفع، وطالب انجاز قانون للانتخابات تصحيح التمثيل المسيحي .
وشدد كنعان في حديث للـLBCI على ضرورة عدم استغلال الملفات الكبيرة ببازار الانتخابات وتحديد الهدف من وراء قانون الانتخاب، مؤكداً أن لا تمديد للمجلس.
واشار كنعان الى أنه يفتخر بكل ما قام به في لجنة المال من كشف حقائق ومحاسبة معلناً "اتبنى اقتراح الرئيس عون بعد انتقاله الى الرئاسة لانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية واطالب بإدراجه على اول جلسة مقبلة."