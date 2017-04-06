موظفو القطاع العام يضربون

إلتزمت المراكز والمؤسسات الحكومية في محافظة عكار دعوة رابطة موظفي الادارة العامة للاضراب اليوم، وفتحت مكاتبها والموظفون موجودون في مراكزهم لكن دون العمل.
ورفع الموظفون في مركز النفوس في سراي حلبا يافطة على باب المركز كتب عليها "نمتنع اليوم عن استقبال أي طلب".
كما توقف الموظفون عن العمل في كافة المرافق في قضاء عاليه والمتن الأعلى من بلديات ومصلحة المياه والكهرباء والتنظيم المدني، وكذلك في قائمقامية عاليه في سراي عاليه.
ونفذ موظفو ديوان المحاسبة اضرابا أمام مبنى الديوان بناء على توصية رابطة موظفي الادارة، فتجمعوا امام ادارتهم رافضين "بعض البنود التي يحملها مشروع السلسلة من اجحاف بحق كافة الموظفين لا سيما زيادة الدوام وانصافهم بالدرجات".
وطالب المعتصمون مجلس النواب "بالاسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لما لذلك احقية لهم منذ سنوات مع مفعول رجعي وهذا حق مكتسب لكل العاملين في القطاع العام".