موظفو القطاع العام يضربون

إلتزمت المراكز والمؤسسات الحكومية في محافظة عكار دعوة رابطة موظفي الادارة العامة للاضراب اليوم، وفتحت مكاتبها والموظفون موجودون في مراكزهم لكن دون العمل.

ورفع الموظفون في مركز النفوس في سراي حلبا يافطة على باب المركز كتب عليها "نمتنع اليوم عن استقبال أي طلب".