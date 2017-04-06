بعد فستان الشجرة.. شاهدوا اللايدي مادونا بفستان الوردة!

شاهدوا إطلالة اللايدي مادونا، وشاركونا آراءكم.

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LBCI News Lebanon

باتت اللايدي مادونا علامةً فارقةً في عالم الموضة من حيث إختيار أزيائها الّتي لا تشبه أحداً. فمن منا ينسى إطلالتها بفستان على هيئة شجرة عيد الميلاد مثلاً؟

تحوّلت يومها إلى حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ظنّاً منهم أنها تعتمد اللوك الأغرب على الإطلاق. ولكن هل تخايلتم يوماً أن تطلّ مادونا في ملابس على هيئة وردة؟

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فنشر الفنان بشير ساسين صورة برفقة الفنانة مادونا من كواليس تصوير برنامج "بسمات الوطن" وجاءت إطلالتها صادمة للكثيرين. "لابسة وردة"، إنّه التعليق الّذي أجمع عليه ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتفاوتت التعليقات بين تميّزها بأزيائها الغريبة والمستغربة لهذه الفكرة.

وأرفق بشير الصورة بتعليقٍ جاء فيه " بعد أربع سنين من الغياب وميّة خبرية إنو أنا واللايدي علقانين ومقبّرين، تْرّقبوا حلقة بتاخُد العقل ولا أهضم أنا واللايدي على LBCI مع الإعلامي جَمْ وتوقيع شربل خليل الخميس الساعة ٨:٣٠ بعد نشرة الأخبار".

شاهدوا إطلالة اللايدي مادونا، وشاركونا آراءكم.