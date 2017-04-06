بالصورة: سيرين عبد النور مقابل شخصية كرتونية.. هل الشبه كبير بينهما؟

هل الشبه كبير بين سيرين عبدالنور وهذه الشخصية الكرتونية؟

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LBCI News Lebanon

تتابع الممثلة سيرين عبدالنور تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "قناديل العشاق" في سوريا إستعداداً لخوض السباق الرمضاني لهذا العام، ويبدو أن اللوك الّذي تعتمده في هذا العمل لا يزال محطّ أنظار الكثيرين.

وبعد مقارنتها مع زميلاتها بسبب إعتمادها الشعر الأحمر المجعّد والطويل، وجدت النجمة سيرين عبد النور وجه شبهٍ بينها وبين شخصيّة كرتونيّة.

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في التفاصيل، قامت سيرين بنشر صورتين للمقارنة بين صورتها من موقع التصوير وبين شخصيّة شهيرة من فيلم كرتوني، فلاقت إستحسان متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم: هل الشبه كبير بين سيرين عبدالنور وهذه الشخصية الكرتونية؟