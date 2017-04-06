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06 نيسان 2017
06/04/2017 05:09:53
الموسوي: نحن جزء من هذه الحكومة ولكننا لا زلنا نختلف على العديد من المسائل واهمها الضرائب ولا أظن أننا وصلنا الى طريق مسدود في اقرار قانون انتخابات والنسبية هي الأفضل
الموسوي: نحن جزء من هذه الحكومة ولكننا لا زلنا نختلف على العديد من المسائل واهمها الضرائب ولا أظن أننا وصلنا الى طريق مسدود في اقرار قانون انتخابات والنسبية هي الأفضل
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LBCI News Lebanon
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