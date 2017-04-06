الموسوي: نحن جزء من هذه الحكومة ولكننا لا زلنا نختلف على العديد من المسائل واهمها الضرائب ولا أظن أننا وصلنا الى طريق مسدود في اقرار قانون انتخابات والنسبية هي الأفضل