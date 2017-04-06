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06 نيسان 2017
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وزير خارجية بريطانيا: من المهم جدا أن نحاول أولا استصدار قرار من الأمم المتحدة قبل أي تحرك منفرد في سوريا

وزير خارجية بريطانيا: من المهم جدا أن نحاول أولا استصدار قرار من الأمم المتحدة قبل أي تحرك منفرد في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المهم,بريطانيا,خارجية,وزير,
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وزير خارجية بريطانيا: من المهم جدا أن نحاول أولا استصدار قرار من الأمم المتحدة قبل أي تحرك منفرد في سوريا
 
 
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