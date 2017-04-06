بيلا حديد: "فخورة بكوني مسلمة"

أعلنت بيلا حديد خلال مقابلةٍ وجلسة تصوير أنها تفتخر بانتمائها إلى الديانة الإسلامية

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LBCI News Lebanon

أعلنت عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد خلال مقابلةٍ وجلسة تصوير لصالح مجلة "Porter" أنها تفتخر بانتمائها إلى الديانة الإسلامية.



ويدعى والد بيلا محمد حديد وهو رجل أعمال أميركي من أصول فلسطينية، أما والدتها "يولاندا"، فهي من أصول دانماركية.

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وُلد والد بيلا وجيجي حديد في الناصرة في فلسطين ثم انتقل للعيش في سوريا ولبنان قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً فقط.



وذكرت حديد خلال المقابلة أنّ والدها كان متدينًا دائماً في طريقة تربيته لها ولشقيقتها الكبرى جيجي وشقيقها الصغير أنور، وقالت إنه كان يشاركهم دائمًا في الصلاة مضيفة " أنا فخورة بكوني مسلمة."



وعن مشاركتها في التظاهرة التي أقيمت ضد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع الهجرة، قالت بيلا إن هذا الموضوع يعنيها شخصيًا لأن والدها كان لاجئًا عندما ذهب للمرة الأولى إلى الولايات المتّحدة الأميركية، مضيفة أن جميع الأشخاص يستحقون أن تتم معاملتهم بلطف وباحترام.