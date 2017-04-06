قانون الانتخاب نجم جلسة مساءلة الحكومة... وتبادل "اللطشات"

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة المناقشة العامة الى السادسة مساء اليوم.

وكان الرئيس سعد الحريري افتتح جلسة مناقشة الحكومة حيث شدد على التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية.

وأعلن الحريري أنه بعد شهر تبدأ الحكومة العمل لانجاز موازنة العام 2018.

ورأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور انه يجب أن يكون التوافق هو العنوان للاتفاق على قانون انتخاب، لافتا الى ان التصويت يؤدي للانقسام. وتمنى أبو فاعور الا ندخل في المحظور.