قانون الانتخاب نجم جلسة مساءلة الحكومة... وتبادل "اللطشات"

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة المناقشة العامة الى السادسة مساء اليوم.
وكان الرئيس سعد الحريري افتتح جلسة مناقشة الحكومة حيث شدد على التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية.
وأعلن الحريري أنه بعد شهر تبدأ الحكومة العمل لانجاز موازنة العام 2018.
ورأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور انه يجب أن يكون التوافق هو العنوان للاتفاق على قانون انتخاب، لافتا الى ان التصويت يؤدي للانقسام. وتمنى أبو فاعور الا ندخل في المحظور.
من جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: "هذه الدولة منهوبة فالوزير يدخل اليها مديونا ويخرج مليارديرا ولا الحكومة تخاف من محاسبة المجلس النيابي ولا النواب يخافون من محاسبة الشعب".
ودعا النائب روبير غانم للكشف بواسطة شركة متخصصة على بواخر "فاطمة غول" للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها بشكل عام".
وطلب الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة لأن تسترد قانون الانتخاب الذي ارسلته حكومته لاعادة دراسته أو ان ترسل آخر جديدا.
النائب انطوان زهرا قال:"يقال ان الوضع مضبوط في مرفأ بيروت لكن اصبح هناك مرفأ بديل هو مرفأ طرطوس في ظل الفوضى القائمة".
رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان اكد الاصرار على التوافق من أجل التوصل الى قانون للانتخاب لتصحيح التمثيل"، معتبرا أن "البعض لا يبحث عن مصلحة وطنية وعمليا هناك محاولة لضرب التفاهمات".
وطالب باعطاء الحكومة الفرصة الكافية للوصول الى نتائج، وقال:"هناك من يتعاطى بالملفات الوطنية الأساسية ليس بخلفية الانجاز".
النائب نقولا فتوش أكد أنه ضد التمديد للمجلس نافيا ما حكي عن تكليفه بإعداد صيغة التمديد.
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