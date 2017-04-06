قراران اتهاميان بحق 5 سوريين في نقل وتهريب مسلحين وقتل عسكريين

قراران اتهاميان بحق 5 سوريين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار القاضي صوان, قضاء ,لبنان ,قراران اتهاميان بحق 5 سوريين

LBCI News Lebanon

اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارين اتهاميين اليوم اتهم في القرار الاول السوري هيثم نورس العازاب في جرم التدخل في قضايا ارهابية لجهة نقل وتهريب مسلحين بواسطة مخبأ في فان في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.

كما اتهم في القرار الثاني اربعة سوريين محمود سعيد الحسين ورفاقه في جرم المشاركة في معركة عرسال في 2/8/2014 وقتل ومحاولة قتل عسكريين وتخريب وخطف وسرقة آلية عسكرية سندا الى المواد 335 -569 -549 و549/201 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة. واحال المتهمين مع الملفات امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.