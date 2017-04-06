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06 نيسان 2017
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النائب فضل الله:هذه الدولة منهوبة فالوزير يدخل اليها مديونا ويخرج مليارديرا ولا الحكومة تخاف من محاسبة المجلس النيابي ولا النواب يخافون من محاسبة الشعب

النائب فضل الله:هذه الدولة منهوبة فالوزير يدخل اليها مديونا ويخرج مليارديرا ولا الحكومة تخاف من محاسبة المجلس النيابي ولا النواب يخافون من محاسبة الشعب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدولة,الله,النائب,
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النائب فضل الله:هذه الدولة منهوبة فالوزير يدخل اليها مديونا ويخرج مليارديرا ولا الحكومة تخاف من محاسبة المجلس النيابي ولا النواب يخافون من محاسبة الشعب
 
 
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