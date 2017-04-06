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06 نيسان 2017
06/04/2017 06:10:38
غانم: للكشف بواسطة شركة متخصصة على بواخر "فاطمة غول" للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها بشكل عام
غانم: للكشف بواسطة شركة متخصصة على بواخر "فاطمة غول" للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها بشكل عام
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LBCI News Lebanon
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