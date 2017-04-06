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06 نيسان 2017
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غانم: للكشف بواسطة شركة متخصصة على بواخر "فاطمة غول" للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها بشكل عام

غانم: للكشف بواسطة شركة متخصصة على بواخر "فاطمة غول" للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها بشكل عام Lebanon, news ,lbci ,أخبار متخصصة,شركة,بواسطة,للكشف,غانم,
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غانم: للكشف بواسطة شركة متخصصة على بواخر &quot;فاطمة غول&quot; للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها بشكل عام
 
 
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