بالصور - في جونية "فوضى" عارمة... ولا رقيب ولا حسيب!

ماذا يجري في جونية؟

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LBCI News Lebanon

وكأن مواقف السيارات لا تُعد ولا تُحصى في لبنان، حتى بات المواطن يستوطن بسياراته أراضٍ عمومية، من دون لا رقيب ولا حسيب.

في وسط جونية، امام المجمع التجاري Savoy، هناك سياراتان تَلفُتان انتباه المارة.

وفي التفاصيل، فإن سيارة من طراز "مرسيديس" مركونة منذ أكثر من سنة على جهة اليمين، فيما السيارة الأخرى و هي من نوع "lada" مركونة بطريقة فوضوية لأكثر من شهر، مخالفة قانون مواقف السيارات، ومتخذة مساحة تسع لثلاث سيارات.

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وبحسب بعض اصحاب المحال التجارية، فإن احدهم نقل الشكوى الى بلدية جونية، ولكن الاجهزة المعنية لم تحرك ساكناً لحلحلة الموضوع، ولم تسأل حتى عن صاحب هاتين السيارتين علماً انه معروف لدى البلدية.

من هنا، يسأل أبناء الحيّ وسكّان المجمع، أين هي شرطة البلدية؟ وما هو دور البلدية في تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين؟ هل يجوز أن يركن مواطن سياراته بشكل غير قانوني ويتحمّل الأخرون تبعات مخالفاته؟