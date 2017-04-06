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06 نيسان 2017
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شهيب: ذاهبون الى كارثة في العام 2018 في ملف النفايات وكيف نضمن الا تتكرر تجربة 2012 في ملف الكهرباء؟

شهيب: ذاهبون الى كارثة في العام 2018 في ملف النفايات وكيف نضمن الا تتكرر تجربة 2012 في ملف الكهرباء؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كارثة,ذاهبون,شهيب,
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شهيب: ذاهبون الى كارثة في العام 2018 في ملف النفايات وكيف نضمن الا تتكرر تجربة 2012 في ملف الكهرباء؟
 
 
 
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