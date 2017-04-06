تداعيات هجوم إدلب الكيميائي مستمرة...

منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يأمل في نقطة تحول

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LBCI News Lebanon

وصف الكرملين اليوم الهجوم بالغاز الذي وقع في محافظة إدلب السورية هذا الأسبوع بأنه "جريمة وحشية"، قائلا "استنتاجات واشنطن بشأن الواقعة لا تستند إلى بيانات موضوعية".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "كانت هذه جريمة وحشية وخطيرة لكن ليس من الصحيح أن نضع عناوين (تحدد مرتكبيها)"، وأضاف أن استخدام الأسلحة الكيماوية "غير مقبول" وحث الجيش السوري على ضمان عدم وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين.

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ولفت بيسكوف الى أن الأدلة عن الواقعة التي قدمتها منظمة الدفاع المدني السورية المعروفة باسم الخوذ البيضاء لا يمكن اعتبارها أدلة يعول عليها مضيفا "لا نتفق مع هذه الاستنتاجات".

منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يأمل في نقطة تحول

رحب يان إيغلاند منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم بتجدد الاهتمام الأميركي بالحرب الدائرة في سوريا.

وقال إيغلاند للصحفيين، بعد يومين من وقوع ما يشتبه في أنه هجوم كيميائي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب "أتمنى أن تكون هذه نقطة تحول... آمل أن يكون ميلادا جديدا للدبلوماسية".

وبعد أن رأس اجتماعا أسبوعيا بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، طلب إيغلاند من أميركا وروسيا وإيران وتركيا التوصل إلى هدنة إنسانية في سوريا لمدة 72 ساعة وحرية دخول المساعدات للمناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها بما في ذلك نحو 400 ألف شخص محاصرين في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وزير الصحة التركي: مراجعة نتائج فحص ضحايا هجوم إدلب في لاهاي

اعلن وزير الصحة التركي رجب أقداغ اليوم إن نتائج الفحص الذي أجرته سلطات الطب الشرعي في تركيا لضحايا هجوم يشتبه أنه بالغاز السام في شمال غرب سوريا ستُرسل إلى العاصمة الهولندية لاهاي لإجراء مزيد من الفحوص.

وتم نقل 32 من الضحايا إلى تركيا وتوفي ثلاثة أثناء تلقيهم العلاج.

تركيا تنتقد دعم روسيا للنظام السوري

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو انتقادا شديدا لدعم روسيا نظام الرئيس السوري بشار الاسد بعد يومين على هجوم يشتبه انه كيميائي تتهم انقرة دمشق بالوقوف وراءه.

وصرح تشاوش اوغلو لشبكة "ان تي في" ان "حماية روسيا لهذا النظام عمل خاطئ تماما"، مضيفا ان احدا لا يمكنه "تأييد هذه الجريمة ضد الانسانية".

ميركل: عدم صدور قرار من مجلس الأمن بشأن هجوم سوريا الكيماوي "فضيحة"

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إن عدم صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهجوم إدلب يمثل فضيحة.

وفي مؤتمر صحفي في شرق ألمانيا، قالت ميركل "كان هجوما وحشيا لا بد من معرفة تفاصيله. استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب"، وأضافت "هناك دلائل تشير إلى أن قوات الرئيس بشار الأسد نفذته".