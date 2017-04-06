فطائر جديدة تثير غضب محبي الدونات...ممّا تتكوّن؟

فطائر معدّة من الباستا والجبنة

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LBCI News Lebanon

قرر مطعم في الولايات المتحدة الأميركية تقديم فطائر دونات مختلفة عن الفطائر المألوفة، الأمر الذي لم يعجب محبي هذه الفطائر.



وبدأ مطعم بوب باستا ( Pop Pasta ) يقدم الفطائر الجديدة منذ عام وهي مكوّنة من الباستا.



وقال مخترع هذه الفطيرة لويجي فالنتينو إن فطيرة الباستا هي طبق إيطالي من مدينة نابولي يتم تحضيره من بقايا الباستا مع إضافة الجبنة والبيض إليها قبل القيام بقليها.

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وهناك نكهات مختلفة لفطيرة الدونات ويمكن إضافة مكونات كثيرة مثل اللحم المقدد والجبنة والثوم.



وانتشرت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي بحيث عبر بعض المستخدمين عن استيائهم من هذا النوع الجديد من فطائر الدونات.