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06 نيسان 2017
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زهرا: يقال ان الوضع مضبوط في مرفأ بيروت لكن اصبح هناك مرفأ بديل هو مرفأ طرطوس في ظل الفوضى القائمة

زهرا: يقال ان الوضع مضبوط في مرفأ بيروت لكن اصبح هناك مرفأ بديل هو مرفأ طرطوس في ظل الفوضى القائمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مضبوط,الوضع,يقال,زهرا,
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زهرا: يقال ان الوضع مضبوط في مرفأ بيروت لكن اصبح هناك مرفأ بديل هو مرفأ طرطوس في ظل الفوضى القائمة
 
 
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