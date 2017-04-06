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06 نيسان 2017
06/04/2017 07:03:38
زهرا: يقال ان الوضع مضبوط في مرفأ بيروت لكن اصبح هناك مرفأ بديل هو مرفأ طرطوس في ظل الفوضى القائمة
زهرا: يقال ان الوضع مضبوط في مرفأ بيروت لكن اصبح هناك مرفأ بديل هو مرفأ طرطوس في ظل الفوضى القائمة
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LBCI News Lebanon
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