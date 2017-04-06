توقيف أفراد أكبر شبكة لترويج المخدرات في النبطية...وهذا ما اعترفوا به

من هم الأفراد؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المخدرات, النبطية,لبنان,من هم الأفراد؟

LBCI News Lebanon

تمكنت قوة من شعبة المعلومات في النبطية في عملية نوعية ودقيقة، من توقيف أفراد أكبر شبكة لترويج المخدرات في النبطية، وذلك بعد رصد ومتابعة، حيث أوقف كل من: م.م.أ (36 عاما من بلدة حورتعلا البقاعية)، وع.م.أ (27 عاما من بلدة حورتعلا).

وفي التحقيق مع الموقوف الأول، اعترف انه يتاجر بالمخدرات واستحضارها بكميات كبيرة من منطقة البقاع منذ اكثر من عام بالاشتراك مع أحد أقاربه الفار ق.أ (33 عاما من حورتعلا)، فيما تبين وجود مذكرات عدلية بحق الموقوف الثاني.

الإعلان

وتم تسليم الموقوفين الأول والثاني الى القضاء المختص، فيما العمل جار لتوقيف ق.أ العنصر الثالث من افراد الشبكة.