احباط محاولة لخطف أحد كبار رجال الأعمال السوريين...ماذا في التفاصيل؟

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توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام عصابة بالتخطيط لتنفيذ عملية خطف أحد كبار رجال الأعمال السوريين لقاء فدية مالية، ويدعى: ع. ط. وذلك من مكان إقامته في محلة بحمدون - بعلشميه.وبتاريخ 31/3/2017، وبعد عمليات رصد وتعقب للعصابة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيف اثنين من أفرادها، خلال استطلاعهما لمنزل رجل الأعمال المذكور، على متن سيارة "جيب" نوع "مرسيدس"، وهما:ف. ع . ( مواليد عام 1971، لبناني)، و م. أ. (مواليد عام 1965، لبناني)وضبط بحوزتهما هواتف وشرائح خلوية، وتم حجز الآلية.وبالتحقيق معهما اعترفا بمشاركتهما في التخطيط لتنفيذ عملية الخطف بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم).