أمن وقضاء
06 نيسان 2017
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احباط محاولة لخطف أحد كبار رجال الأعمال السوريين...ماذا في التفاصيل؟

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احباط محاولة لخطف أحد كبار رجال الأعمال السوريين...ماذا في التفاصيل؟
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام عصابة بالتخطيط لتنفيذ عملية خطف أحد كبار رجال الأعمال السوريين لقاء فدية مالية، ويدعى: ع. ط. وذلك من مكان إقامته في محلة بحمدون - بعلشميه.
 
وبتاريخ 31/3/2017، وبعد عمليات رصد وتعقب للعصابة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيف اثنين من أفرادها، خلال استطلاعهما لمنزل رجل الأعمال المذكور، على متن سيارة "جيب" نوع "مرسيدس"، وهما:ف. ع . ( مواليد عام 1971، لبناني)، و م. أ. (مواليد عام 1965، لبناني)
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وضبط بحوزتهما هواتف وشرائح خلوية، وتم حجز الآلية.
 
وبالتحقيق معهما اعترفا بمشاركتهما في التخطيط لتنفيذ عملية الخطف بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم).
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