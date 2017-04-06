خلية كانت تخطط لتصفية مدنيين وعسكريين...الى القضاء المختص

الخلية كانت تخطط أيضا لإستهداف مراكز الجيش اللبناني ودورياته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عين الحلوة, طرابلس,الجيش اللبناني,الخلية كانت تخطط أيضا لإستهداف مراكز الجيش اللبناني ودورياته

LBCI News Lebanon



أحالت مديريّة الاستخبارات في الجيش على القضاء المختص، خلية إرهابية مؤلفة من 11 شخصاً في مدينة طرابلس مرتبطة بتنظيم إرهابي داخل مخيم عين الحلوة، كانت تخطط لإستهداف مراكز الجيش اللبناني ودورياته برمانات يدوية وعبوات ناسفة، وتصفية مدنيين وعسكريين.