أمن وقضاء
06 نيسان 2017
06/04/2017 07:58:47
خلية كانت تخطط لتصفية مدنيين وعسكريين...الى القضاء المختص
الخلية كانت تخطط أيضا لإستهداف مراكز الجيش اللبناني ودورياته
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LBCI News Lebanon
أحالت مديريّة الاستخبارات في الجيش على القضاء المختص، خلية إرهابية مؤلفة من 11 شخصاً في مدينة طرابلس مرتبطة بتنظيم إرهابي داخل مخيم عين الحلوة، كانت تخطط لإستهداف مراكز الجيش اللبناني ودورياته برمانات يدوية وعبوات ناسفة، وتصفية مدنيين وعسكريين.
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