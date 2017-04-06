أمن وقضاء
06 نيسان 2017
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خلية كانت تخطط لتصفية مدنيين وعسكريين...الى القضاء المختص

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خلية كانت تخطط لتصفية مدنيين وعسكريين...الى القضاء المختص
 
أحالت مديريّة الاستخبارات في الجيش على القضاء المختص، خلية إرهابية مؤلفة من 11 شخصاً في مدينة طرابلس مرتبطة بتنظيم إرهابي داخل مخيم عين الحلوة، كانت تخطط لإستهداف مراكز الجيش اللبناني ودورياته برمانات يدوية وعبوات ناسفة، وتصفية مدنيين وعسكريين. 
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