لن تُصدّقوا كم يتقاضى هذا الثنائي لقاء صورة واحدة على انستغرام!

التقى الشاب الأميركي جاك موريس (26 سنة) بصديقته لورن بولن (24 سنة) عام 2016 في فيجي خلال رحلة ولكن ما لم يعرفاه هو أنّ حياتهما ستتبدّل بشكلٍ جذري.
وأصبح لهذا الثنائي 3 مليون متابع على موقع التواصل الإجتماعي إنستاغرام وقد زار أكثر من 45 بلدًا حتى اليوم.
ويجني موريس ولورن آلاف الدولارات لكل صورة ينشرانها وقد اعلن موريس خلال مقابلة له أنهما يتقاضيان 2500 يورو على الأقل لكل صورة.
وينشر موريس ولورين صورًا خلابة في كل بلد يقومان بزيارته وقد قال موريس إن توقيت التقاط الصورة هو الذي يزيد من جمالها.
ويعيش الثنائي حاليًا في بالي كما ينوي أن يتابع هذه المسيرة وزيارة بلدان جديدة.
المصدر