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06 نيسان 2017
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بالفيديو: حاول خطف طفل من والدته... في وضح النهار!

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بالفيديو: حاول خطف طفل من والدته... في وضح النهار!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لرجلٍ حاول خطف طفل من عربة للأطفال.

وقد استطاعت كاميرات المراقبة، داخل مقهى في مدينة فيلادلفيا الأميركيّة، أن توثّق اللحظة التي اقترب خلالها الرجل، المجهول الهوية، من العربة محاولاً حمل الطفل صباح يوم الأحد الفائت.

وبحسب اللقطات، فقد ظهر الرجل وهو يقف بالقرب من نافذة المقهى، إلا أنه اقترب بضع خطوات نحو العربة التي كانت خلف سيدة واقفة تنتظر في الطابور. وسرعان ما انحنى نحو الطفل وحاول انتزاعه من داخل العربة.
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عندها سارعت السيدة الى حماية طفلها من الرجل، وتدخل أحد الزبائن ودفعه الى الوراء، ثمّ غادرت السيدة المقهى.


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