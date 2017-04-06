الراعي زار عون: لعدم الوصول للاستحقاق الانتخابي من دون قانون جديد

لا يكفي ترداد المقولة المثلثة

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LBCI News Lebanon

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه أمر معيب "ان نصل بعد 12 سنة إلى الاستحقاق الانتخابي من دون قانون"، مناشدا المجلس النيابي القيام بواجبه واجراء انتخابات عادلة وشاملة، معتبرا أنه لا يكفي ترداد المقولة المثلثة: لا للفراغ ولا للتمديد ولا لقانون الستين.

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وعن موقفه الأخير عن حزب الله، قال الراعي بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا: "ما قلته عن حزب الله ليس جديدا والعلاقة معه عادية".الراعي الذي هنأ عون على خطابه بالقمة العربية، أشار الى أن "لبنان عاد ليأخذ موقعه في الاسرتين العربية والدولية".