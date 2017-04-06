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06 نيسان 2017
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بالصور - كايلي جينر تغيظ تايغا بعد انفصالهما... سيلفي مثيرة ستجعله يندم!

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بالصور - كايلي جينر تغيظ تايغا بعد انفصالهما... سيلفي مثيرة ستجعله يندم!
نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر صورة مثيرة لها في فستان ضيّق على موقع سناب شات بعد وقت قصير من انفصالها عن حبيبها مغني الراب تايغا.

ومرة جديدة، انفصل الثنائي وأعلنت مصادر مقربة من جينر أن تايغا قد انتقل للعيش خارج منزلها الذي يبلغ ثمنه 6 ملايين دولار بعدما أمضيا فيه 9 أشهر سويًا.
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ومنذ عام 2014، يخوض تايغا وكايلي علاقة غرامة متقطّعة فينفصلان لفترة ثم تعود علاقتهما في فترة أخرى.

وبعدما نفت كايلي انقطاع علاقتها بحبيبها بطريقة غير مباشرة، أكد الأخير الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال مصدر مقرب من الثنائي إنه من المرجّح أن تعود علاقة كايلي وتايغا من جديد لأنها ليست المرة الأولى التي ينفصلان فيها عن بعضهما.
 
 
All by myself-ie: Kylie Jenner showed Tyga what he's missing as she posed sexily following him moving out her home
 
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