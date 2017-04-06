أخبار محلية
06 نيسان 2017
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في اليومين المقبلين...هذه المناطق ستشهد انقطاعا في التيار الكهربائي

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في اليومين المقبلين...هذه المناطق ستشهد انقطاعا في التيار الكهربائي
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها "ومن أجل القيام بأعمال صيانة ضرورية على بعض خطوط التوتر العالي في البقاع والشمال، ستقوم بعزل خطي كسارة - دير نبوح 220 ك.ف. وخط كسارة - بعلبك - اللبوة - الهرمل 66 ك.ف، يومي الجمعة والسبت الواقع فيهما 7 و8 /4 2017، الأمر الذي سيؤدي الى إنقطاع التيار الكهربائي خلال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية التالية: كسارة، بعلبك، اللبوة والهرمل.
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كذلك سيتم عزل خط دير نبوح - القبيات - بيت ملات - حلبا 66 ك.ف، يوم الجمعة الواقع فيه 7/4/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر، مما سيؤدي أيضا الى إنقطاع التيار الكهربائي خلال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل التالية: القبيات، بيت ملات وحلبا. 
 
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