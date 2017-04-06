كلب ينقذ حفل زفاف من كارثة محتّمة...

الإعلان

هاجم كلب خلال حفل زفاف نيجيري، انتحارية كانت تنوي تفجير قنبلة تحملها بيديها، ما أدى الى مقتل الحيوان.وقال السيد بوبا احمد، من قرية بيلبيلو، إن جميع الموجودين شعروا بالامتنان لأن الكلب بذل نفسه في سبيل إنقاذ حياتهم.ولفت الرجل الى أنّ المراهقة الانتحارية، كانت متجهة نحو مكان تجمّع معظم القرويين الذين أرادوا حضور حفل الزفاف عندما هاجمها الكلب.وأكد المتحدث باسم الشرطة، فيكتور ايسوكو، ان الكلب قد تدخل لإنقاذ الحفل.ويجب التنويه الى أن قوة متعددة الجنسيات قد دفعت جماعة بوكو حرام المتطرفة الى الخروج من معظم المدن والقرى في شمال شرق نيجيريا، إلا أن المتطرفين لجأوا الى مهاجمة أهدافهم من خلال الانتحاريين.