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06 نيسان 2017
06/04/2017 09:02:03
البطريرك الراعي من بعبدا: الفلتان الأمني غير مقبول ومن المعيب عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد بعد 12 سنة ونناشد مجلس النواب ليقوم بواجبه والتوصل الى قانون عادل وشامل
البطريرك الراعي من بعبدا: الفلتان الأمني غير مقبول ومن المعيب عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد بعد 12 سنة ونناشد مجلس النواب ليقوم بواجبه والتوصل الى قانون عادل وشامل
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LBCI News Lebanon
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