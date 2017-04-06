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06 نيسان 2017
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البطريرك الراعي من بعبدا: الفلتان الأمني غير مقبول ومن المعيب عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد بعد 12 سنة ونناشد مجلس النواب ليقوم بواجبه والتوصل الى قانون عادل وشامل

البطريرك الراعي من بعبدا: الفلتان الأمني غير مقبول ومن المعيب عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد بعد 12 سنة ونناشد مجلس النواب ليقوم بواجبه والتوصل الى قانون عادل وشامل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفلتان,بعبدا,الراعي,البطريرك,
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البطريرك الراعي من بعبدا: الفلتان الأمني غير مقبول ومن المعيب عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد بعد 12 سنة ونناشد مجلس النواب ليقوم بواجبه والتوصل الى قانون عادل وشامل
 
 
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