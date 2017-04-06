البطريرك الراعي من بعبدا: الفلتان الأمني غير مقبول ومن المعيب عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد بعد 12 سنة ونناشد مجلس النواب ليقوم بواجبه والتوصل الى قانون عادل وشامل