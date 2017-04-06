داعش يسقط طائرة عسكرية عراقية... ومقتل طياريها الاثنين

يأتي الحادث بعد سقوط مروحية اخرى جنوب الموصل في بداية العام

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LBCI News Lebanon

سقطت مروحية لطيران الجيش العراقي اثر تعرضها لنيران تنظيم الدولة الاسلامية خلال المعارك التي تدور في مدينة الموصل ما أدى الى مقتل طياريها الاثنين، كما أعلن الجيش في بيان رسمي.

وتنفذ القوات العراقية منذ 19 من شباط، معركة لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية.

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واكد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لفرانس برس ان "المروحية كانت تقدم اسناد لقوات الشرطة الاتحادية في الجانب الايمن (الغربي) وتعرضت لنيران وسقطت في حي المهندسين ، في شرق الموصل".

ويأتي الحادث بعد سقوط مروحية اخرى جنوب الموصل في بداية العام بسبب "عطل فني" مما اسفر عن مقتل اربعة من افراد الطاقم.