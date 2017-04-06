بالأرقام - هذا ما سيتقاضاه بطل "حبّ للإيجار" عن مسلسله الجديد

الإعلان

ممّا لا شكّ فيه أنّ المسلسل التركي "حبّ للإيجار" نال انتشاراً واسعاً في العالم العربي، ولا يغفل أيضاً على المشاهدين أنّ من أسباب نجاح هذا المسلسل وسامة بطله الممثل باريش أردوتش.واللافت أنّ باريش بات يُعدّ من نجوم الصف الأوّل في الدراما التركية بخاصةٍ لناحية الأجر الكبير الذي يتقاضاه!فقد كشف باريش مؤخراً أنّه تم طرح اسمه من قبل قناة ستار التركية لبطولة مسلسل جديد بأجر خيالي قدره 80 ألف ليرة تركية، ما يعادل 25 ألف دولار لكلّ حلقة أيّ 100 ألف دولار أسبوعياً إذا تم تصوير 4 حلقات كل أسبوع.الجدير ذكره، أنّ باريش كان قد رفع أجره حتى 60 ألف ليرة تركية للحلقة الواحدة في الموسم الثاني من "حب للإيجار".