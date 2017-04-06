تعاون بين نادي الصحافة لبنان ونظيره البلجيكي

زار وفد من نادي الصحافة برئاسة رئيسه بسام ابو زيد ومديره التنفيذي يوسف الحويك يرافقه رئيس الرابطة المارونية في بلجيكا مارون كرم نادي الصحافة في العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث التقى الوفد مديره التنفيذي لوران بريهاي Laurent Brihay وجرى بحث سبل التعاون بين الناديين وأهمية نادي الصحافة في أي بلد لما تعكسه من حرية التعبير وكمنبر إعلامي للتواصل والكلمة والموقف الحر.

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وتناول البحث موضوع التوأمة بين نادي الصحافة لبنان ونادي الصحافة بلجيكا وكذلك انضمام النادي اللبناني الى الإتحاد الدولي لأندية الصحافة.

من جهته، رحب بريهاي بالوفد وأبدى كل الإستعداد للتعاون والشراكة.