أخبار محلية
06 نيسان 2017
Back

تعاون بين نادي الصحافة لبنان ونظيره البلجيكي

بحث في موضوع التوأمة بين نادي الصحافة لبنان ونادي الصحافة بلجيكا Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلجيكا, لبنان ,نادي الصحافة,بحث في موضوع التوأمة بين نادي الصحافة لبنان ونادي الصحافة بلجيكا
episodes
تعاون بين نادي الصحافة لبنان ونظيره البلجيكي

زار وفد من نادي الصحافة برئاسة رئيسه بسام ابو زيد ومديره التنفيذي يوسف الحويك يرافقه رئيس الرابطة المارونية في بلجيكا  مارون كرم نادي الصحافة في العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث التقى الوفد مديره التنفيذي لوران بريهاي Laurent Brihay  وجرى بحث سبل التعاون بين الناديين وأهمية نادي الصحافة في أي بلد لما تعكسه من حرية التعبير وكمنبر إعلامي للتواصل والكلمة والموقف الحر.

 
الإعلان

وتناول البحث موضوع التوأمة بين نادي الصحافة لبنان ونادي الصحافة بلجيكا وكذلك انضمام النادي اللبناني الى الإتحاد الدولي لأندية الصحافة.

 

من جهته، رحب بريهاي بالوفد وأبدى كل الإستعداد للتعاون والشراكة.

إقرأ أيضاً