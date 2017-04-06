بالصور: ليندسي لوهان ترتدي البوركيني في تايلاند... هل اعتنقت الاسلام؟

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً للنجمة الأميركية ليندسي لوهان وهي تُمارس رياضة ركوب الأمواج على شواطئ تايلاند إلّا أنّ الغريب في هذه الصور هو أنّ الممثلة كانت ترتدي لباس السباحة البوركيني مغطية بذلك جسدها من الرأس وحتى أخمص القدمين.وقد أثارت هذه الصور موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت لوهان قد اعتنقت الاسلام فعلً بالرغم أنّها لم تُؤكّد الأمر أو تنفيه.يُشار إلى أنّ شائعة اعتناقها الاسلام تلاحقها كثيراً في الفترة الأخيرة وما رجح ذلك هو أنّها حذفت كلّ صورها القديمة على انستغرام وبدأت تكتب عبارات باللغة العربية كـ "عليكم السلام".والجدير ذكره، أنّ ليندسي كانت قد زارت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزوجته كما نشرت صورة لها مع مقدم البرامج الكويتي شعيب راشد وعلّقت عليها بـ "أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، أَوْ تَقْضِى عَنْهُ دَيْنًا".إليكم الصور: