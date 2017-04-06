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06 نيسان 2017
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بالصور: خضع لعملية جراحية في أنفه المشوّه... كيف أصبح شكله؟

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بالصور: خضع لعملية جراحية في أنفه المشوّه... كيف أصبح شكله؟

خضع رجل سلوفاكي لعملية جراحية في أنفه المشوه بشكل كبير بعد سنوات من المعاناة.

ويذكر أن أنف تيبور،52 عاماً، يغطي ما يقارب حوالي نصف وجهه، إذ إن الرجل يعاني من حالة يطلق عليها إسم rhinophyma، وهي حالة تجعل الأنف منتفخاً وأحمر اللون.

والملفت هو أن هذا الرجل كان يخاف من العملية الجراحية، إلا أن أسرته أقنعته بضرورة الخضوع للعملية التي ستغيّر حياته وتساعده على العيش بشكل طبيعي كأي إنسان آخر.
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ويجب التنويه الى أن تيبور قد لفت الى أن العيش مع هذه الحالة المرضية أثّر سلباً على ثقته بنفسه.  

وقد خضع تيبور للعملية في  مستشفى فى مدينة مارتن في سلوفاكيا.

اليكم صور الرجل:

Tibor lived with his deformity until his family persuaded him to get over his fear of surgery
Doctors made Tibor a new nose 'as if from play dough' at a hospital in central Slovakia
Tibor's new nose has left him unrecognisable (pictured immediately after the surgery)
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