بالصور: خضع لعملية جراحية في أنفه المشوّه... كيف أصبح شكله؟

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خضع رجل سلوفاكي لعملية جراحية في أنفه المشوه بشكل كبير بعد سنوات من المعاناة.ويذكر أن أنف تيبور،52 عاماً، يغطي ما يقارب حوالي نصف وجهه، إذ إن الرجل يعاني من حالة يطلق عليها إسم rhinophyma، وهي حالة تجعل الأنف منتفخاً وأحمر اللون.والملفت هو أن هذا الرجل كان يخاف من العملية الجراحية، إلا أن أسرته أقنعته بضرورة الخضوع للعملية التي ستغيّر حياته وتساعده على العيش بشكل طبيعي كأي إنسان آخر.ويجب التنويه الى أن تيبور قد لفت الى أن العيش مع هذه الحالة المرضية أثّر سلباً على ثقته بنفسه.وقد خضع تيبور للعملية في مستشفى فى مدينة مارتن في سلوفاكيا.اليكم صور الرجل: