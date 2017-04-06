بلدية جبيل تطلق مشروع ممر ركوب الدرجات الهوائية

مشروع في جبيل للتخفيف من زحمة السير والمحافظة على البيئة

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LBCI News Lebanon

في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان والشرق الاوسط، أطلق رئيس بلدية جبيل زياد الحواط مشروع جبيل بايك شارنغ سيستم "Byblos Bike Sharing System" ومشروع إنشاء ممر مغلق مخصص لركوب الدراجات الهوائية، في خلال مؤتمر صحافي عقد في ساحة الاونيسكو، بالتعاون مع جمعية "بايك لبنان" وشركة Bike for all" في حضور رئيس غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية غابي تامر والسفير الالماني مارتن هوث والسفير الإيطالي ماسيمو مارواي ومستشار محافظ بيروت ورئيس خريجي الجامعة العربية الاستاذ عصام قصقص.

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وينفّذ المشروع بالتعاون مع شركة "نكست بايك Next Bike" الالمانية الرائدة عالميا في هذا المجال. وينفّذ المشروع بالتعاون مع شركة "نكست بايك Next Bike" الالمانية الرائدة عالميا في هذا المجال.

ودعما للمشروع واستكماله وضعت بلدية جبيل برعاية جمعية "بايك لبنان" حجر الاساس لانشاء الممر المغلق المخصص لركوب الدرجات الهوائية.

وشدد رئيس بلدية جبيل زياد الحواط على ان الهدف من المشروع هو التخفيف من زحمة السير والمحافظة على البيئة في جبيل داعياً الى تعميم ثقافة ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية لما فيها من منفعة عامة على البيئة.