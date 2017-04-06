فوائد للعادة السريّة لدى السيّدات... لا أحد يتحدّث عنها

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يعتبر الحديث عن ممارسة العادة السرية لدى السيدات من المحرّمات في الكثير من المجتمعات.ولكن ما قد لا يعرفه البعض هو أن للعادة السرية لدى السيدات فوائد صحية عديدة.والملفت هو أن هذه العادة تساعد النساء على معرفة أجسادهن بشكل أفضل إلى جانب إمكانية تحديد المناطق الأكثر حساسية فيها.فما هي إذاً فوائد ممارسة العادة السرية لدى النساء؟-التقليل من التوتر: تُساعد العادة السرية على الاسترخاء تماماً مثل ممارسة الجنس. إن هذه الخطوة تحفّز انتاج هرمون الاندورفين في الرأس، هذا الهرمون مسؤول عن اللذة.-تحسين صحة القلب: يزيد معدّل ضربات القلب أثناء ممارسة العادة السرية. وقد وجدت بعض الدراسات أن هذه الممارسة تدفع القلب الى زيادة معدل إيقاعه بنسبة 65 في المئة وهذا ما يعادل المشي السريع.- منع التهاب المسالك البولية وسرطان عنق الرحم: إن ممارسة النساء للعادة السرية يساعدهن على تفادي التهابات عنق الرحم والمثانة، لأن هذه الخطوة تزيد من إنتاج مخاط عنق الرحم، ما يسهّل إزالة البكتيريا.- تحسين النوم: إن زيادة هرمون الاندورفين في الجسم يساعد على النوم.