قصة صادمة... أخبر والده بأنه سينتحر من خلال الواتساب!

الإعلان

أبلغ رجل والده بأنه سينتحر من خلال الواتساب قبل أن يُنهي حياته.وفي التفاصيل، طرح الشاب سانجاي فيرما، 36 عاماً، من دلهي في الهند، على والده بضعة أسئلة لمعرفة مدى براعته في استخدام الواتساب، إذ قال له: "هل تستخدم تطبيق واتساب؟ هل تعرف كيفية فتح الرسائل ومقاطع الفيديو؟ أرجو منك التحقق من رسائلك دائماً"، وذلك لحظة عودته من عمله ودخوله الى غرفته في المنزل.والملفت هو أن الوالد، موهر سينغ، تساءل كثيراً عن السبب الذي دفع ابنه الى طرح عليه هذه الأسئلة الغريبة، وحاول في غضون حوالي نصف الساعة تصفّح هاتفه الجديد والتعرّف الى التطبيق واكتشافه أكثر، ثمّ خلد الى النوم.وبعد ساعة من الوقت، تلقى موهر فيديو من ابنه على الواتساب، أخبر خلاله أنه سيقتل نفسه ملقياً اللوم على بعض أفراد الأسرة. ويذكر أن الشاب فيرما أقدم على الانتحار في ما بعد من خلال شنق نفسه بواسطة المروحة المعلقة بالسقف.وقبل أن يبدي سينغ أي ردة فعل على الفيديو الذي تلقاه، سمع صوت صراخ حفيدته، فركض الى الطابق العلوي من المنزل ليجد ابنه معلّقاً بالمروحة.وقال سينغ، بعد مرور 50 يوماً على انتحار ابنه، إن الشرطة لم تتخذ أي إجراء على الرغم من وجود الفيديو وأنها لم تفتح اي قضية في هذا الشأن.