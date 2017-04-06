من هو "الشناوي"..وكيف تمت عملية القبض عليه؟

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تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال نتيجة للمتابعة والرصد في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 6/4/2017، من توقيف أحد أكبر تجّار المخدرات في الشمال والمطلوب بموجب /79/ مذكرة قضائية، ويدعى: أ. ب. (مواليد عام 1946، فلسطيني)، ملقّب بـ"الشنّاوي".وقد جرى توقيفه بعد مداهمة منزله الكائن عند أطراف مخيّم البدّاوي لجهة "تلّة المنكوبين"، حيث تعرّضت القوّة لإطلاق نار من مصادر مجهولة، ما أضطرها للردّ على مصادر النيران، من دون أن يصاب أحد بأذى.والمذكرات العدلية على الشكل التالي:51 مذكرة توقيف10 مذكرات إلقاء قبض12 خلاصة حكم5 بلاغات بحث وتحرٍ.جميعها بجرم تجارة وترويج مخدرات.وقد أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.