رسالة مؤثرة من عاصي الحلاني بعد تسلمه جواز السفر الفلسطيني

إنّ القدس... قبلة العرب وبوصلتهم... والأسرى هم أحرار هذه الأمّة... ولأنّ الدم والعروبة والإنسانية والتاريخ هو ما يجمعني بهم، قدّمت معتزّاً هذا العمل الفنّي الوجداني المتواضع الّذي يحاكي ويلامس بعضاً من معاناتهم في ظلّ غياب شبه كامل للضمير العالمي الدولي.. وأشكر فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس على منحه لي جواز سفر فلسطيني... والّذي أعتبره بمثابة وسام شرف على صدري... كما أنني إقدّر عالياً كلّ من ساهم وشارك في تكريمي في عمّان الأردن، ممتناً لجميع من حضر حفل التكريم من شخصيّات سياسيّة ودبلوماسيّة وفكريّة وإجتماعيّة ورجال صحافة ووسائل إعلام... #عاصي_الحلاني

