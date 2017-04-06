رسالة مؤثرة من عاصي الحلاني بعد تسلمه جواز السفر الفلسطيني

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شارك النجم اللبناني عاصي الحلاني متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام فيديو وثّق لحظة تسلمه جواز السفر الفلسطيني.وقد علّق عاصي على الفيديو برسالة مؤثرة جداً جاء فيها: "إنّ القدس... قبلة العرب وبوصلتهم... والأسرى هم أحرار هذه الأمّة... ولأنّ الدم والعروبة والإنسانية والتاريخ هو ما يجمعني بهم، قدّمت معتزّاً هذا العمل الفنّي الوجداني المتواضع الّذي يحاكي ويلامس بعضاً من معاناتهم في ظلّ غياب شبه كامل للضمير العالمي الدولي..."وأضاف "أشكر فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس على منحه لي جواز سفر فلسطيني... والّذي أعتبره بمثابة وسام شرف على صدري... كما أنني أقدّر عالياً كلّ من ساهم وشارك في تكريمي في عمّان الأردن، ممتناً لجميع من حضر حفل التكريم من شخصيّات سياسيّة ودبلوماسيّة وفكريّة وإجتماعيّة ورجال صحافة ووسائل إعلام..."الجدير ذكره، أنّ هذا التكريم جاء بعدما اطلق عاصي أغنية للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية اسمها "مغناة الحرية" بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين.