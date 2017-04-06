أخبار فنية
06 نيسان 2017
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بالصور - باميلا أندرسون رمز الإثارة في الخمسين من عمرها... وماذا كشفت عن علاقتها بجوليان أسانج؟

إليكم صور الجلسة التي تخطف الأنفاس... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لانجري, جلسة تصويرية,باميلا آندرسون,إليكم صور الجلسة التي تخطف الأنفاس...
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بالصور - باميلا أندرسون رمز الإثارة في الخمسين من عمرها... وماذا كشفت عن علاقتها بجوليان أسانج؟
خضعت النجمة باميلا أندرسون البالغة من العمر 49 عاماً لجلسة تصوير مثيرة للغاية اقتصرت على ارتدائها الملابس الداخلية للحملة الإعلانية الخاصّة بماركة Coco de Mer.

وفي التفاصيل، ظهرت باميلا بملابس داخلية من الدانتيل الأسود مع حذاء بكعب عالٍ زادها جاذبية. يُشار إلى أنّ الصور التقطها المصور رانكين.

في سياق آخر، كانت آندرسون قد صرحت في حديث لمجلة فوغ بالقول: "ليس شرطاً أن يرى الناس ملابسي الداخلية حتى أشعر بإثارتي وأنوثتي... أرتديها لنفسي وإذا رآها شخص آخر فهذه مكافأة له."
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الجدير ذكره، أنّ باميلا كانت قد كشفت مؤخراً أنّها على علاقة بجوليان أسانج الصحفي والمؤسس لموقع ويكيليكس، المتهم بالاغتصاب في السويد وفي حقه مذكرة توقيف دولية بالإضافة إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة تريد إدانته لأنه نشر 250 وثيقة سرية.

إليكم صور الجلسة:


Model body: Three months before her 50th birthday, Pamela hasn't lost one inch of her sex appeal
Baywatch babe: The stunning model wears the lingerie's Icons collection
Sexy: She says that lingerie doesn't have to been seen by any one, to feel sexy
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